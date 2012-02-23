Суд отказался закрыть дело Чорновола

Суд отклонил ходатайство о закрытии дела о гибели Вячеслава Чорновила по сроку давности.

Как сообщает "Украинская правда", об этом изданию сообщил сын политика народный депутат Украины Тарас ЧОРНОВИЛ.

Он напомнил, что соответствующее ходатайство было заявлено адвокатами водителя КамАЗа Владимир Куделя, который был за рулем автомобиля, когда произошло ДТП, в котором погиб В.Чорновил.

"Сегодня в 8 утра состоялось заседание, на котором судья объявил, что это ходатайство отклонено", - сообщил Т.ЧОРНОВИЛ и отметил, что теперь дело будет рассматриваться по существу, что позволит провести ряд необходимых допросов и судебные дебаты.

"Пока речь идет только об аварии, но в связи с тем, что открыто полное судебное производство, судья имеет право на любой стадии судебного следствия переквалифицировать дело, открыть его по другой статье или по другим лицам", - отметил Т.ЧОРНОВИЛ.

"Мы сможем в процессе истребовать и дополнительные материалы, и главное, что мы сможем допросить тех людей, которые в свое время отказались давать показания или дали намеренно ложные показания, которые между собой не совпадали", - сказал депутат.

Следующее заседание по делу назначено на 14 марта.

Справка УНИАН. В.Чорновил трагически погиб в автокатастрофе на трассе Борисполь-Золотоноша 25 марта 1999 года.