Чепак говорит, что криминализировать «клевету» без обсуждения нельзя

Как сообщает пресс-служба Президента Украины Виктора Януковича, это подчеркнула Пресс-секретарь Президента Украины, руководитель Межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов Дарья Чепак во время заседания экспертного совета по вопросам приведения украинского законодательства к европейским стандартам в сфере медиа, которая действует в рамках программы «Открытый разговор».

По теме: Журналисты мира предостерегают украинскую власть от идеи Кузьмина

«Я хочу обратить внимание всех и возможных инициаторов законодательных инициатив в этом направлении на важность обсуждения всех деталей таких законопроектов в первую очередь с общественными организациями, международной экспертной средой, экспертами внутри Украины», - подчеркнула Д.Чепак.

Она также подчеркнула, что любые изменения в области законодательства, касающиеся медиа, должны внедряться только после широкого экспертного обсуждения.