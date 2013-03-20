Фирташ говорит, что у Украины очень высокие шансы выиграть суд у Газпрома

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.Фирташ заявил журналистам, находясь на титано-магниевом заводе в Запорожье.

«Есть ли гарантии, что Украина не проиграет суд в Стокгольме? Наверное, нет. Такого сказать нельзя. Я думаю, на 80-90%, что Украина выиграет, это моя точка зрения», - заявил Д.Фирташ.

Он также отметил, что считает правильным решение государства недобирать газ. «Я считаю, что решение было принято правильное. Подземные хранилища газа переполнены, девать газ некуда, - отметил Д.Фирташ. - А все, что отдаем «Газпрому», это то, что забираем из бюджета, из зарплат, с дорог».

По теме: Азаров: в газовых контрактах с Россией нет зацепок для опротестования в суде

Д.Фирташ также напомнил, что объем внутреннего потребления газа в Украине не соответствует тому, что прописан в газовых контрактах 2009 года. «Как можно было подписываться на 44 млрд по покупке газа, когда внутри страны нет такого потребления», - заявил Д.Фирташ.

Как сообщал УНИАН, 26 января с. г. НАК «Нафтогаз Украины» подтвердил, что «Газпром» выставил счет на 7 млрд долларов за газ, который Украина не покупала в 2012 году.

Позиция «Нафтогаза» заключается в том, что компания выполнила все финансовые обязательства перед «Газпромом» в 2012 году. Согласно контракту на закупку газа от 2009 года, минимальный объем газа, к которому может быть применено условие «бери или платы» (take-or-pay), составляет 33,3 млрд кубометров. «Нафтогаз Украины», по предварительной информации, приобрел в 2012 году около 25 млрд кубометров газа. При этом украинская сторона своевременно предупредила «Газпром» о сокращении закупок газа.

6 февраля с. г. Президент Украины В.Янукович заявил, что Украина считает спорным выставленный “Газпромом” счет за газ на 7 миллиардов долларов и готова вести переговоры по этому вопросу.

Как отметил Президент, все санкции были выдвинуты Украине на основании соглашения, которое подписало правительство Юлии Тимошенко. По его словам, эти санкции не отвечают рыночным отношениям субъектов хозяйствования.

19 марта с. г. во время встречи с заместителем Государственного секретаря США Венди Шерман премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что газовые контракты Украины с Россией не содержат юридических зацепок для их опротестования в суде. По словам Н.Азарова, уже три года Украина платит кабальную цену по газовым контрактам и, по мнению премьер-министра, почти бесплатно прокачивает российский газ в страны Европейского Союза. Однако сейчас Украина «наконец-то приблизились» к тому моменту, когда удастся договориться с российской стороной по цене на газ.

Вместе с тем, директор юридической компании «Lions Litigate» Станислав Батрин и глава общественной организации «Украинское юридическое общество» Олег Березюк, выступая на пресс-конференции в УНИАН 19 марта, заявили, что Украина может выиграть Стокгольмский арбитражный суд в случае подачи НАК "Нафтогаз" иска против российского газового монополиста "Газпрома" с требованием разорвать заключенный в январе 2009 года контракт на поставку газа.