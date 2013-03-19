Азаров: в газовых контрактах с Россией нет зацепок для опротестования в суде

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с заместителем Государственного секретаря США Венди Шерман.

“Мне иногда задают вопрос, а почему бы его (контракт - УНИАН) через суд не расторгнуть? Мы бы это давным-давно сделали, если бы в контракте содержалась хоть малейшая юридическое зацепка, малейшее юридическое обоснование расторжения этого контракта. Но нет такого юридического обоснования. Договор абсолютно бесправный для Украины”, - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что трудно представить, чтобы глава правительства позволила такое.

“Тем не менее, это так. У меня, поверьте, бывает желание просто разорвать как клочок бумаги и выкинуть, но я прекрасно понимаю, что после этого могут быть последствия”, - сказал премьер-министр.

По словам Н.Азарова, уже три года Украина платит кабальную цену по газовым контрактам и, по мнению премьер-министра, почти бесплатно прокачивает российский газ в страны Европейского Союза.

“Но сейчас мы наконец-то приблизились к тому моменту, когда, наверное, мы с Россией договоримся”, - подчеркнул Н.Азаров.

В то же время он отметил, что Европейский Союза также не помог Украине добиться прогресса в переговорах с Россией о снижении цены на газ и способствовал строительству газопроводов «Северный поток», а также начал строительство «Южного потока» в обход Украины.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий рассчитывает, что Украине удастся договориться с Россией о снижении цены на газ в текущем году.

Украина не исключает возможности передачи в аренду ГТС в рамках создания консорциума по ее управлению. Пока рассматривается возможность создания как двустороннего - с Россией, так и трехстороннего - с РФ и ЕС - консорциума по управлению ГТС.

Н.Азаров во время пресс-конференции для центральных и региональных СМИ 19 марта заявил, что Европейский Союз до сих пор не продемонстрировал готовность к участию в трехстороннем консорциуме по управлению газотранспортной системой Украины.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.

В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долл., в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.

В феврале 2013 года, по данным Министерства экономического развития и торговли, средняя таможенная цена на импортный газ для Украины снизилась по сравнению с январем на 1,5% - до 419,7 долл. с 426,16 долл. за 1 тыс. куб. м.