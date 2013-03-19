В Донецке умер один из фигурантов «пленок Мельниченко»

Данный факт корреспонденту УНИАН подтвердили одна из бывших его вузовских сокурсниц-одногруппниц, а также коллега-адвокат из Донецкой областной коллегии адвокатов, сославшись на информацию, полученную от родственников С.Салова.

По словам адвокатов, С.Салов последнее время болел сахарным диабетом, но в феврале текущего года еще принимал участие в судебных заседаниях, где участвовал в защите своих клиентов.

Как сообщал УНИАН, С.Салов в марте 2011 года, как «фигурант записей майора Мельниченко», обращался к генеральному прокурору Виктору Пшонке с просьбой возбудить уголовное дело против экс-Президента Украины Леонида Кучмы за угрозу судье.

Адвокат напоминал В.Пшонке, что «бывший в то время (апрель 2000 г.) Президент Украины Л.Кучма оказывал давление на органы правосудия и на тогдашнего губернатора Донецкой области Виктора Януковича, приказывал последнему «надавить на судью, который ведет дело Салова». (С.Салов вспоминает, что дословно Л.Кучма требовал от В.Януковича «подвесить его (судью, который ведет дело,) за яйца, пусть повисит целую ночь»).

«В результате этих преступных действий Л.Кучмы я был незаконно осужден всеми судами Украины, и только спустя 6 лет, благодаря решению Европейского суда по правам человека в г. Страсбурге, оправдан и восстановлен в правах», - писал тогда в своем заявлении С.Салов.

Кроме того, С.Салов просил В.Пшонку признать его пострадавшим по делу и бывшего губернатора Донецкой области В.Януковича.

С.Салов просил генпрокурора «признать доказательством по делу соответствующий фрагмент аудиозаписи Н.Мельниченко в кабинете бывшего Президента Л.Кучмы (апрель 2000 г.)».

Справка УНИАН. В день выборов 31 октября 1999 года адвоката С.Салова задержали правоохранители. Найденные в его сумке пять фальшивых экземпляров газеты «Голос Украины», в статье которой шла речь о том, что якобы Л.Кучма умер, а страной правит его двойник, послужили поводом для обвинения адвоката в клевете.

С.Салов тогда утверждал, что просто достал эти газеты из своего почтового ящика.

Вначале судья Куйбышевского райсуда Донецка Александр Тупицкий отправил дело на дорасследование, но затем, после вмешательства ГПУ, признал С.Салова виновным в особо тяжком преступлении, дав ему 5 лет с отсрочкой приговора на 2 года. В общей сложности за решеткой адвокат провел 8 месяцев и добился отмены приговора только через ЕСПЧ.