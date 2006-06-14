Сколько Суркис заплатит сборной в зависимости от результатов на ЧМ

Стало известно, что в случае выхода из группы украинская сборная получит в качестве призовых от федерации футбола Украины (ФФУ) 2,8 миллиона долларов.

Как сообщил телеканал "Интер", президент ФФУ Григорий Суркис пообещал, что за выход в 1/4 финала украинская сборная получит 4,5 миллиона долларов, за выход в 1/2 финала чемпионата - еще 8,5 миллиона, а в случае победы - дополнительно 8,5 миллиона долларов.

Напомним, сборная Украины проведет свой первый матч 14 июня в Лейпциге против сборной Испании. 19 июня украинцы в Гамбурге сыграют со сборной Саудовской Аравии, а 23 июня в Берлине их соперником станет команда Туниса.

Комментировать матчи сборной Украины на ЧМ-2006 согласился бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко. Боксер полагает, что у команды Олега Блохина есть "все шансы удивить мир".