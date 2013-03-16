Оппозиция выдвинула единого кандидата на выборах

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Сумской областной организации ВО «Батькивщина» Александр Лысенко.

По его словам, 15 марта прошла областная конференция парторганизации, на которой 37 делегатов единогласно поддержали кандидатуру экс-руководителя облорганизации «Народной самообороны» И.Боршоша как единого согласованного кандидата от оппозиции на промежуточные выборы в областной совет по избирательному округу №40 по Заречному району города Сумы.

«Сегодня случился беспрецедентный шаг: впервые в Украине облорганизация «Народной самообороны» влилась в ряды «Батькивщины», продемонстрировав таким образом реальный переход от слов к делу в вопросе объединения оппозиционных сил. В течение месяца такое же объединение «Батькивщины» и «Народной самообороны» состоится на уровне городов и районов Сумской области. Сегодня И.Боршош стал членом нашей партии, получив партбилет. Его кандидатура на промежуточные выборы в облсовет поддержана также партиями «Свобода» и УДАР», - рассказал А.Лысенко.

По его информации, кроме того, И.Боршоша рекомендовано на пост заместителя председателя Сумской облорганизации ВО «Батькивщина» по агитационно-пропагандистской работе. Решение по этому вопросу должны утвердить в Киеве.

«Мы также приняли на конференции решение о том, что поддержим согласованную кандидатуру от УДАРа по избирательному округу №14 по Конотопскому району», - подчеркнул А.Лысенко.

При этом он отметил, что в настоящее время власть пытается сорвать промежуточные выборы в облсовет, назначенные на 14 апреля, поскольку облсовет до сих пор не выделил на их проведение необходимое финансирование.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля областная избирательная комиссия определила дату промежуточных выборов в областной совет: они состоятся в воскресенье, 14 апреля. Необходимость в проведении промежуточных выборов возникла в двух избирательных округах области - № 14 (г. Конотоп и Конотопский район) и № 40 (Заречный район г. Сумы), поскольку депутат облсовета от округа № 14 Анатолий Вербовик летом 2012 г. погиб в автокатастрофе, а депутат от округа № 40 Владимир Шульга стал народным депутатом Украины.

В начале марта руководители областных организаций партий «Фронт змин» и «УДАР» Николай Клочко и Сергей Лихман, а также народный депутат Украины от объединенной оппозиции «Батькивщина» Олег Медуница потребовали от председателя Сумского облсовета Геннадия Михайленко созвать внеочередную сессию облсовета из-за угрозы срыва промежуточных выборов в Сумской области. На проведение промежуточных выборов двух депутатов облсовета из областного бюджета необходимо выделить 1,8 миллиона гривен, поэтому облсовет должен был рассмотреть этот вопрос на очередной сессии 22 февраля, но на сессию вопрос о финансировании проведения выборов даже не был вынесен.