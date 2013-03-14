Немыря в Брюсселе убедился: не выпустят Тимошенко - не будет ассоциации

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он сказал сегодня украинским журналистам после участия в саммите Европейской народной партии (ЕНП).

"Впечатление, которое укрепляется здесь в Брюсселе, - что украинское руководство продолжает находиться в состоянии иллюзий безнаказанности. И очень важно делать шаги не только с точки зрения коммуникаций, но и с точки зрения шагов практических, для того, чтобы этого чувства безнаказанности не было", - сказал Г.Немыря.

Он также обратил внимание на тот факт, что никто из тех, с кем он встречался 13 марта в Страсбурге и сегодня в Брюсселе, не выразил поддержку аргументам украинские власти, что решение о лишении депутатского мандата Сергея Власенко носит исключительно юридический характер.

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"Этот аргумент здесь не воспринимается, более того, упорство, с которым его повторяют руководители украинского правительства не только раздражает, но и свидетельствует о том, что есть серьезная проблема, которую не удалось решить. Вопрос выборочного правосудия, и фамилии которые с этим поднимаются, а это и Тимошенко, и Луценко, и сейчас Власенко, и можем вспомнить Иващенко - это отражение системной проблемы, когда за последние три года в Украине институты демократии выхолащиваются, их роль и удельный вес уменьшается. Это, в первую очередь касается парламента, это, и также об этом говорилось, касается СМИ ", - отметил Г.Немыря.

Украинский депутат также отметил, что по итогам встреч ему стало ясно: если вопрос Тимошенко и Луценко не будет решен, Киеву не стоит надеяться на подписание соглашения об ассоциации в этом году.

"Если Тимошенко и другие останутся в тюрьме и продолжат быть объектами выборочного преследования, соглашения не будет", - сказал он.