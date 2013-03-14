МИД Украины одобряет призывы Европарламента разблокировать Раду

Министерство иностранных дел Украины подчеркивает исключительную важность разблокирования и обеспечения эффективной работы Верховной Рады Украины в соответствии с рекомендациями депутатов Европейского парламента.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Департамента информационной политики МИД относительно обсуждения ситуации в Украине на пленарном заседании Европейского парламента 13 марта в Страсбурге.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, эти дебаты относительно ситуации в Украине в Европейском парламенте стали третьей подобной дискуссией за последние 10 месяцев и свидетельствуют о высоком внимании этого влиятельного европейского института к нашему государству.

В МИД считают что такое постоянное внимание депутатского корпуса ЕС – это логическое проявление поддержки Европейским парламентом евроинтеграционных устремлений украинского народа. Соответственно, высокими являются и ожидания Европейского парламента от Украины.

Ключевым итогом дебатов стало четкое засвидетельствование настроенности Европейского парламента на подписание с Украиной Соглашения об ассоциации на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе в ноябре этого года, отметили в МИД.

«Приветствуем и осознание Европейским парламентом важности и соответствия этого Соглашения интересам, как для Украины, так и Европейского Союза», - подчеркивается в сообщении.

Также в МИД подчеркнули, что особого внимания заслуживают четкие сигналы относительно неотложной необходимости объединения усилий оппозиции и власти ради европейского будущего нашего государства и, в частности, подписания всеобъемлющего двустороннего документа, который, по словам выступающих, дает реальные инструменты для «построения Европы в Украине».

В связи с этим МИД Украины подчеркивает исключительную важность разблокирования и обеспечения эффективной работы Верховной Рады Украины в соответствии с рекомендациями депутатов Европейского парламента.

«Ключевую роль в процессе подготовки Соглашения об ассоциации к подписанию будет играть усиление координации процесса европейской интеграции в соответствии с Указом Президента Украины об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 марта т.г.», - подчеркивается в комментарии.

Как сообщал УНИАН, депутаты Европейского парламента во время дебатов относительно Украины, состоявшихся поздно вечером 13 марта в Страсбурге, отметили наличие ряда системных проблем в Украине и призвали политиков в Киеве к конкретным действиям для того, чтобы подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС стало реальностью в ноябре этого года.

При этом комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле выразил мнение, что последние события в Украине являют собой парадокс.

Он отметил, что на протяжении последних недель происходила интенсивная работа между Брюсселем и Киевом с тем, чтобы ожидания ЕС от Украины не расходились с делами, а подписание Соглашения об ассоциации стало возможным на саммите “Восточного партнерства” в ноябре этого года в Вильнюсе.

Вместе с тем комиссар отметил, что ситуация в Украине остается сложной.

Видимой иллюстрацией таких сложностей Ш.Фюле назвал продолжающуюся блокаду Верховной Рады Украины, что, по его словам, особенно разочаровывает после того, как украинскому парламенту удалось большинством голосов одобрить резолюцию относительно евроинтеграции Украины.

“Украине требуется, чтобы власть создала среду, благоприятную для диалога, как так сильно нуждается в конструктивной оппозиции, которая полностью берет на себя ответственность перед украинским народом”, - сказал комиссар.

Он также отметил, что некоторые последние шаги, осуществленные украинской властью, противоречат обязательствам, взятым Киевом на последнем саммите Украина-ЕС. Среди таких шагов комиссар, в частности, назвал ситуацию вокруг лишения мандата народного депутата Украины защитника экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Сергея Власенко.