Ющенко: нам надо исходить из той ситуации, какая есть

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не видит альтернативы формирования демократической коалиции, но считает, что ей будет трудно сохранять стабильность при наличии 228 голосов народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Я еще раз хочу сказать, что демократическая коалиция в украинском парламенте будет», - сказал глава государства.

По его словам, формат такой коалиции является итогом досрочных выборов и, уважая эти результаты, украинская демократическая коалиция должна найти понимание, которое завершится формированием постоянной коалиции.

При этом Президент отметил, что процесс формирования коалиции должен быть подчинен исключительно одной цели – стабильности в украинском парламенте. «Вторых досрочных выборов не будет. Нам надо исходить из той ситуации, какая есть, уважать ее и выписывать формулу стабильного украинского парламента», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время, по его словам, «удерживать формат стабильности», имея в коалиции 228 депутатов, будет трудно. По мнению Президента, у народных депутатов - членов коалиции могут возникнуть споры по очень многим вопросам, что может привести к непринятию ряда законодательных актов.