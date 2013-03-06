Оппозиция: власть, по сути, отменяет результаты парламентских выборов в Украине

Решением суда о лишении народного депутата от “Батькивщины”, защитника экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Сергея Власенко полномочий народного депутата власть нарушает право украинцев на делегирование своих представителей в Верховную Раду.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Объединенной оппозиции «Батькивщина».

«6 марта 2013 года Высший административный суд Украины принял антиконституционное и незаконное решение о лишении депутатского мандата Сергея Власенко. Этот судебный вердикт в очередной раз продемонстрировал, что в Украине установлена криминально-олигархическая диктатура во главе с Виктором Януковичем. Весь демократический мир в очередной раз увидел, что у этой преступной власти нет никаких правовых и моральных ограничений, и она готова растоптать Конституцию и законы Украины, чтобы любой ценой уничтожить своих политических оппонентов», - говорится в документе.

В «Батькивщине» убеждены, что главной задачей режима является полное уничтожение не только оппозиции и парламентаризма и окончательное превращение Верховной Рады в карманный орган Администрации Президента, но и ликвидация демократии и народовластия как такового. «Власть стремится лишить граждан права на политический выбор, на делегирование своих представителей в парламент. А следовательно, подобными судебными решениями этот антинародный режим, по сути, отменяет результаты парламентских выборов в Украине», - говорится в заявлении.

Также в оппозиции считают, что еще одной причиной лишения С.Власенко депутатского мандата «является личное желание Виктора Януковича усложнить коммуникацию оппозиции с ее лидером – Юлией Тимошенко, ослабить всю систему ее правовой защиты, в которой профессиональный юрист Сергей Власенко как защитник играет стратегическую роль».

В «Батькивщине» убеждены, что дальнейшее развертывание политических репрессий, доказательством чего стало вынесение «политически мотивированного приговора в отношении Сергея Власенко на глазах представителей ЕС – означает, что Янукович обещает европейским лидерам одно, а в действительности делает совсем другое».

«В таких обстоятельствах антиукраинская власть сознательно торпедирует подписание Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, нагло нарушая обязательства, взятые перед европейским содружеством на саммите «Украина-ЕС» в феврале 2013 года. Личную ответственность за все негативные международно-правовые последствия таких действий власти также будет нести Виктор Янукович», - говорится в заявлении.

Объединенная оппозиция «Батькивщина» будет обращаться в Европейский суд по правам человека относительно отмены решения ВАСУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 марта, Высший административный суд Украины досрочно прекратил полномочия народного депутата от “Батькивщины”, защитника экс-премьер-министра Юлии Тимошенко С.Власенко.

Суд принял такое решение по иску председателя Верховной Рады Владимира Рыбака. Председатель ВР обратился в суд, поскольку С.Власенко одновременно с полномочиями народного депутата занимался адвокатской деятельностью.