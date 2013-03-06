Президент Украины Виктор Янукович выразил соболезнования венесуэльскому народу в связи со смертью Президента страны Венесуэла Уго Чавеса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

«Мы разделяем чувство скорби и отдаем дань уважения выдающемуся политику, который посвятил свою жизнь самоотверженному служению своей стране и ее народу, неутомимо защищая национальные идеи. В связи с непоправимой утратой прошу передать искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким Уго Чавеса и дружественному венесуэльскому народу», - говорится в соболезновании В.Януковича.

Как сообщал УНИАН, У.Чавес скончался сегодня на 59-ом году жизни. Официальный траур в Венесуэле будет продолжаться 7 дней. Планируется, что похороны венесуэльского лидера состоятся 8 марта.