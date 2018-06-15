Кончина Чавеса: риски для русских и дешевая нефть для Украины

О происшедшем заявил в телеобращении к нации вице-президент Николас Мадуро. Он же стал исполняющим обязанности главы Венесуэлы. Именно его Чавес перед отъездом на Кубу для проведения четвертой по счету операции (в связи с онкозаболеванием) назвал своим преемником. Стоит отметить, что в течение двух месяцев власти Венесуэлы никак не комментировали состояние здоровья Чавеса, который с 2011 года безрезультатно боролся с болезнью. Молчание чиновников только усиливало поток слухов. После заявления бывшего посла Панамы при Организации американских государств Гильермо Кочеса о том, что еще в конце декабря, вследствие проведения очередной 4 операции, у Чавеса была зафиксирована смерть головного мозга, народ толпами повалил на улицу, требуя обнародования правды о состоянии здоровья президента. Оппозиция требовала проведения новых выборов, так как Чавес столь длительный срок фактически не исполнял свои обязанности.

Власти Венесуэлы считают, что болезнь Чавеса – «заговор против него», и потому со здоровьем покойного президента будет разбираться специальная комиссия. Похороны команданте пройдут в пятницу, в стране объявлен семидневный траур. Кроме того, Мадуро объявил о высылке из страны атташе ВВС США и его советника. Командование вооруженных сил Венесуэлы присягнуло на верность правительству страны. В течение 30 дней состоятся новые президентские выборы. Их итог может активизировать дальнейший передел глобальной карты.

Вслед за «революциями» в Сирии, Ливии, Египте, Тунисе, теперь может начаться беспорядочный передел власти и в Венесуэле, тем более, что ситуация внутри страны будет активно подогреваться извне: Соединенные Штаты будут пытаться восстановить свое господство в латиноамериканском государстве, а РФ – сохранить достигнутое. Все это становится еще более очевидным, если вспомнить историю восхождения по политической лестнице Чавеса.

После провала в 1992 году военного переворота и сдачи властям, отсидев два года в тюрьме, полковник Чавес активно занялся политикой. Именно в этот период он особо подружился с «отщепенцами» для Запада – Феделем Кастро и Муамаром Каддафи, из рук которых получал государственные премии за вклад в защиту прав человека. Он, вопреки эмбарго в отношении Ирака, первым среди лидеров иностранных государств встречался с Саддамом Хусейном.

Возглавляемая им социалистическая партия вносила в массы простую популистскую идеологию – все для народа. Как итог – в 1998 году Чавес занял президентское кресло, победив на выборах. Он пережил в 2002 году государственный переворот, который закончился для него триумфом. В 2004 году Чавес остался победителем в войне с оппозицией, которая инициировала референдум о досрочном его отзыве с поста. Снова выборы – и снова победа, и снова выборы – и снова победа. Между тем, он постоянно обвинялся оппозицией в пренебрежении к избирательному законодательству, нарушении прав человека и политических репрессиях, чрезмерной расточительности. Но избиратели верили Уго.

Все время своего пребывания у власти Чавес строил «социализм 21 века». По его инициативе были внесены поправки в Конституцию соответствующего толка. В 2007 году парламент Венесуэлы наделил Чавеса чрезвычайными полномочиями. Итогом стала национализация основных секторов экономики, в том числе – экспроприация нефтяных промыслов у иностранных компаний, в основном – американских. Еще одним показательным ноу-хау Чавеса стала отмена вступительных экзаменов в вузах – Уго считал, что они исключают возможность получения высшего образования для молодых ребят из «народных масс». Вот в этом и был весь команданте. В дальнейших планах лидера было бессрочное президентское правление и переименование страны в Социалистическую Республику Венесуэла. Но, видимо, опасаясь мощного противостояния оппозиции, Чавес так и не довел задуманное до конца.

Теперь, со смертью Чавеса, вокруг Венесуэлы – интрига. Если США удастся удачно использовать момент, то американцы имеют все шансы восстановить утраченное ранее колоссальное влияние на внешнюю и внутреннюю политику этой страны. Россия при этом потеряет сотни миллиардов долларов. Не даром ведь, в память об «истинном друге» в Госдуме предлагают одну из улиц Москвы назвать именем Чавеса: он точно заслуживает такого уважения со стороны Кремля.

Венесуэла совместно с Россией проводила общую политику на мировом нефтяном рынке, покупала у Москвы оружие и технологии в области атомной энергетики, самолеты и вертолеты, вольготно в Каракасе себя чувствовали и российские банки. Разного рода совместные проекты двух стран даже в среднесрочной перспективе оцениваются примерно в 30 миллиардов долларов, и являются критически важными как раз для РФ: к примеру, Венесуэла занимает второе (после Индии) место в мире по закупке российских вооружений – в 2009 году Москва «кредитовала» Каракас на 4 млрд долларов на эти цели, в обмен на признание Абхазии и Южной Осетии, намечались соглашения еще на 4 млрд долл., которое теперь – под вопросом. Реализация проекта добычи нефти в дельте реки Ориноко – чем также должны были заниматься именно российские компании – тоже теперь вызывает сомнение, хотя, только за подписание этого договора Кремль в 2010 году уплатил Чавесу 600 млн долларов. Кроме того, страны планировали создать совместный банк, а также от Чавеса последовало предложение переместить в Россию (а также, чатсично, в Бразилию и Китай) золотовалютные запасы страны из банков США и Европы. Чавес объяснил такой шаг минимизацией риска от мирового кризиса. А золотовалютные резервы Венесуэлы оценивается в 30 млрд долларов, более 18 из которых – в золоте.

Может также не повезти в сложившейся ситуации и Беларуси. Во время противостояния Минска и Москвы (когда Лукашенко раздумывал – идти в Таможенный союз, или нет) Чавес выручал бацьку дешевой нефтью. В память об этом президент Беларуси распорядился приспустить в стране флаги в знак скорби в связи с кончиной венесуэльского лидера и выступил с обращением к гражданам Беларуси: «В лице Уго Чавеса мы потеряли близкого человека и лучшего друга, который горячо любил Беларусь и всегда протягивал нам руку помощи в трудную минуту… Имя Чавеса золотыми буквами вписано в скрижали мировой истории, а его личность отныне принадлежит вечности».

Помимо личной дружбы Лукашенко и Чавеса, взаимную любовь двух стран подпитывали совместные проекты общей стоимостью около 5 млрд. долл. В основном они касались строительства, машиностроения, энергетики. Так что, беларусам в Каракасе терять тоже есть что.

Если в Венесуэле сформируется прозападная власть, чему может способствовать объединение – в противовес Чавесу на выборах в 2012 году – оппозиции, все упомянутые проекты обречены на «погребение». А планы России укрепиться на территориях третьих стран могут провалиться, что поставит под сомнение ее геополитическую роль в целом. А ведь в Венесуэле сотруднические идеи больше поддерживались как раз личными отношениями, чем экономическими расчетами…

Что касается мировой экономики, то цены на нефть пока что падают – в виду… глобальных ожиданий в связи с кончиной Чавеса. Ведь Венесуэла – член ОПЕК, и, хотя власти страны уверяют, что никаких нефтяных потрясений не будет, мировой бизнес рассчитывает на грядущую победу прозападной оппозиции и грядущее развитие капитализма в латиноамериканской стране. Дескать, если править страной будет оппозиция, то «национализация» сырьевых компаний будет отменена, что увеличит объем инвестиций в энергопроекты. А чем больше нефти, тем она дешевле, что, в свою очередь, снижает стоимость бензина.

Кстати, в этом смысле кончина венесуэльского президента, как ни цинично это звучит, может оказать положительный эффект для нашей страны. Кстати, и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис считает, что «наши отношения с Венесуэлой, которые развиваются в довольно прагматичном и конструктивном русле, будут оставаться такими же, и новая власть, которая будет избрана по результатам выборов, будет также благосклонной к развитию дружественных и конструктивных отношений с Украиной».

То есть, нам вроде как хуже не будет…

Нана Черная