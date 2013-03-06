Томенко: Оппозиция для Азарова постелила бы ковры и хлеб-соль заказала

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил народный депутат от «Батькивщины» Николай Томенко, отвечая на вопрос, будет ли предпринимать оппозиция какие-то меры, чтобы Кабинет министров пришел в ВР и отчитался о своей работе.

“Я уже энное количество раз обращался, и вся оппозиция обращалась. Мы бы здесь ковровые дорожки постелили, хлеб-соль заказали, чтобы появился премьер-министр и доложил, что происходит в стране”, - сказал Н.Томенко.

При этом он отметил, что скоро исполнится год с тех пор, как в парламенте не заслушивали доклады Н.Азарова и правительства. Н.Томенко добавил, что депутатов интересует отчет правительства по поводу ситуации в экономике и вопроса о внесении изменений в госбюджет.