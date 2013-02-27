Кличко ждет, что Азаров отчитается о своей работе за три года

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

В частности, пресс-служба напоминает, что представители фракции "УДАР" не будут участвовать в сегодняшнем расширенном заседании правительства, где собираются рассматривать проект Программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы.

«С декабря прошлого года мы требуем отчета Кабинета министров за его предыдущую деятельность. Уже три года правительство Николая Азарова работает без программы деятельности, а, следовательно, фактически ни за что не отвечает, - подчеркнул лидер «УДАРа» Виталий Кличко. - Первый вице-премьер Сергей Арбузов на Согласительном совете руководителей депутатских фракций обещал предоставить отчет о деятельности правительства. И говорил, что на его подготовку необходимо три недели. Уже минуло несколько раз по три недели. Ни отчета, ни программы деятельности парламент и общество так и не получили».

В «УДАРе» требуют на следующей пленарной неделе, 6 или 7 марта, провести День правительства в Верховной Раде, чтобы Кабинет министров отчитался за свою предыдущую деятельность. До 5 марта правительство должно внести в парламент программу деятельности Кабмина, поскольку обязано это сделать в течение месяца с момента своего формирования, отмечают в партии.