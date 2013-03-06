Шуфрич собирается демонстрировать в зале ВР свои физические возможности

Представитель фракции Партии регионов Нестор Шуфрич не исключает «демонстрации силы» для разблокирования Верховной Рады Украины.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос относительно возможности силового разблокирования ВР.

“Во время прошлого блокирования мы продемонстрировали наши дипломатические возможности. Я не исключаю, что в этот раз мы продемонстрируем наши физические возможности”, - сказал депутат.

На уточняющий вопрос, когда именно это может произойти, Н.Шуфрич напомнил, что вчера председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак сказал, что большинство будет ждать день-два.

“Сегодня второй день, подождем третий”, - сказал Н.Шуфрич.

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По словам депутата, он соглашается с В.Рыбаком, что “день-два, не больше, мы будем этот беспорядок терпеть”.

Как сообщал УНИАН, вчера, 5 марта, оппозиционные депутаты заблокировали работу парламента в знак протеста против представления председателя ВР В.Рыбака в ВАСУ относительно лишения полномочий депутата от «Батькивщины» Сергея Власенко.