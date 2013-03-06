Шуфрич собирается демонстрировать в зале ВР свои физические возможности
Шуфрич не исключает “демонстрации силы” для разблокирования Верховной Рады.
Представитель фракции Партии регионов Нестор Шуфрич не исключает «демонстрации силы» для разблокирования Верховной Рады Украины.
Об этом он сказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос относительно возможности силового разблокирования ВР.
“Во время прошлого блокирования мы продемонстрировали наши дипломатические возможности. Я не исключаю, что в этот раз мы продемонстрируем наши физические возможности”, - сказал депутат.
На уточняющий вопрос, когда именно это может произойти, Н.Шуфрич напомнил, что вчера председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак сказал, что большинство будет ждать день-два.
“Сегодня второй день, подождем третий”, - сказал Н.Шуфрич.
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По словам депутата, он соглашается с В.Рыбаком, что “день-два, не больше, мы будем этот беспорядок терпеть”.
Как сообщал УНИАН, вчера, 5 марта, оппозиционные депутаты заблокировали работу парламента в знак протеста против представления председателя ВР В.Рыбака в ВАСУ относительно лишения полномочий депутата от «Батькивщины» Сергея Власенко.