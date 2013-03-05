Шуфрич вынес картонного Азарова из ВР и намекает, что завтра может вынести и Кличко

Народный депутат от Партии регионов Нестор Шуфрич считает, что «регионалы» могли бы вынести представителей оппозиции из сессионного зала Верховной Рады Украины так же, как они сегодня вынесли картонную фигуру премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Шуфрич сказал в комментарии журналистам в кулуарах ВР.

По словам Н.Шуфрича, сегодня он воспользовался тем, что оппозиционеры в сессионном зале “спят”, потому он вынес из зала картонную фигуру премьер-министра, которую в ВР принесла оппозиция.

“Мы продемонстрировали, что сегодня вынесли фигуру, а завтра, если будет потребность, вынесем и самих депутатов. Так, как они охраняют президиум, то думаю, по одному можно было бы вынести и самих депутатов”, - сказал Н.Шуфрич.

Кроме того, он отметил, что считает размещение такой фигуры неуважением к конституционным органам власти.

“Премьер-министр - это официальное лицо, и сегодня позволить себе в парламенте такие шаржи, по моему мнению, никому не позволено”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 марта, народные депутаты от оппозиции принесли в сессионный зал Верховной Рады Украины картонную фигуру с изображением премьер-министра Украины Николая Азарова. На ней было написано “Папередник”.