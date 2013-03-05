Начальник колонии «проведал» Тимошенко - она молчит и отворачивается

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков.

По его словам, 4 марта Ю.Тимошенко написала заявление с просьбой обеспечить ее участие в сегодняшнем судебном заседании по делу ЕЭСУ, для чего даже было перенесено запланированное на сегодня длительное свидание.

И.Колпащиков подчеркнул, что утром были предприняты все необходимые меры для обеспечения участия Ю.Тимошенко в судебном заседании. Однако экс-премьер утром так и не дала однозначного ответа относительно своей доставки. “Сегодня утром я прибыл в больницу, чтобы присутствовать при проведении мероприятий. Она демонстративно отказывается со мной общаться, отворачивается. На данную минуту ни одного ответа однозначного не поступало. Она находится в палате, в данный момент проходят медицинские процедуры”, - сказал И.Колпащиков.

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Начальник колонии добавил, что Ю.Тимошенко было предложено участие в судебном заседании по делу ЕЭСУ с помощью видеоконференции, однако на это предложение она также не дала однозначного ответа.

Государственная пенитенциарная служба Украины готова обеспечить доставку экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко на заседание Киевского районного суда Харькова по делу ЕЭСУ, которое продолжится сегодня в 14.30.

«Да, успеем», - отметил начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков, отвечая на вопрос о возможности доставки Ю.Тимошенко на сегодняшнее заседание суда.

И.Колпащиков подчеркнул, что у него есть справка, выданная главным врачом ЦКБ «Укрзализныци» Харькова Михаилом Афанасьевым, о том, что состояние здоровья Ю.Тимошенко позволяет ей принимать участие в судебных заседаниях.

«В колонию никуда завозить не нужно. У меня есть справка главного врача Центральной больницы клинической, там, где она находится, поэтому мне ничего для этого не нужно», - сказал И.Колпащиков.

В свою очередь, командир войсковой части № 3005 Внутренних войск МВД Украины Юрий Макарчук, который руководит этапированием заключенных, сказал, что для доставки Ю.Тимошенко на заседание Киевского райсуда Харькова нужно около 30-40 минут.

По его словам, подсудимого доставляют в суд за час до начала заседания.

«Мы готовы выполнять задание», - заверил Ю.Макарчук.