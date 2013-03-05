Тюремщики: Тимошенко отвернулась к стене и не подписывает документы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПтСУ, вчера Ю.Тимошенко написала заявление, в котором, в частности, указывала на свои намерения принимать сегодня участие в судебном заседании.

В связи с этим руководством колонии были подготовлены и поданы соответствующие документы для организации этапирования осужденной в Киевский районный суд Харькова.

Утром на территории ЦКБ «Укрзализныци» уже были готовы все необходимые автомобили и конвой.

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Начальник колонии Игорь Колпащиков уведомил осужденную Ю.Тимошенко о готовности и транспорта, и пенитенциарной службы для доставки ее в суд.

Однако Ю.Тимошенко в ответ «просто отвернулась к стене от сотрудников пенитенциарной службы и отказалась подписывать какие-либо документы, в частности, акт о ее согласии или же несогласии быть этапированной», отметили в ГПтСУ.