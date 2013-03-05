Кличко требует, чтобы Янукович в ВР рассказал, о чем говорил с Путиным

Председатель фракции “УДАР” Виталий Кличко считает, что Президент Украины Виктор Янукович должен в парламенте проинформировать о результатах своего вчерашнего визита в Москву.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Кличко сказал на брифинге в Верховной Раде.

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По его словам, парламент должен быть проинформирован, “для чего Президент летал в Москву и какие могут быть последствия таких переговоров для нас, для украинцев, не перечеркивает ли визит в Москву результаты саммита Украина-ЕС и европейских стремлений Украины, поскольку мы задекларировали четкое направление развития Украины - это европейское направление”.

“И в двух направлениях мы двигаться однозначно не можем”, - отметил В.Кличко.

Он напомнил, что В.Янукович должен ежегодно выступать в парламенте, но, “к сожалению, в течение года Президента здесь не было”.