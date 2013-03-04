Открыто уголовное производство против нардепа Мирошниченко

На этот раз по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, уголовное производство по поводу незаконного завладения транспортным средством начато 1 марта.

По информации начальника отдела прокуратуры Сумской области Михаила Северина, в ходе досудебного расследования по этому производству установлено, что народный депутат незаконно завладел автомобилем, который принадлежит жителю Сумской области. Грузовик народный депутат в тот же день остановил в Тростянце, сказал водителю, что он нужен ему для перевозки мебели, пообещав за это соответствующее вознаграждение. Потом приказал владельцу автомобиля ехать с ним в Ахтырку и ожидать на площади Ленина на расстоянии 50 метров от памятника. Невзирая на возражения водителя, И.Мирошниченко сам сел за руль автомобиля, и с помощью металлического троса разрушил памятник.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля народный депутат Украины Игорь Мирошниченко вместе с группой сторонников, применяя грузовой автомобиль марки «ЗиЛ-130», разрушил памятник Ленину в г. Ахтырка Сумской области.

По данному факту Ахтырским горотделом УМВД Украины в Сумской области было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц).

Досудебное расследование по обоим уголовным производствам контролируется прокуратурой Сумской области.