Сообщение для СМИ
19:37, 04 марта 2013Политика
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Коллектив УНИАН, руководство и основной владелец информационного агентства договорились о путях решения проблем, возникших в последнее время.
Представители коллектива получили необходимые разъяснения и информацию, которая удовлетворила коллектив.
Стороны решили вопрос не в режиме взаимного давления, а в атмосфере доверия и сотрудничества.
Коллектив доволен полученными заверениями, а руководство взяло на себя всю ответственность за новости, которые вызвали резонанс в медиапространстве.
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