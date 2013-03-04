Сообщение для СМИ

Представители коллектива получили необходимые разъяснения и информацию, которая удовлетворила коллектив.

Стороны решили вопрос не в режиме взаимного давления, а в атмосфере доверия и сотрудничества.

Коллектив доволен полученными заверениями, а руководство взяло на себя всю ответственность за новости, которые вызвали резонанс в медиапространстве.