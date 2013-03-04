Оппозиция требует от Рыбака отозвать лишение Власенко мандата

Оппозиция требует от председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака отозвать обращение в Высший административный суд относительно лишения Сергея Власенко депутатского мандата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Согласительного совета заявил лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

“Требуем немедленно отозвать сфальсифицированное исковое заявление, которое принято на основании сфальсифицированного решения регламентного комитета”, - отметил он.

По словам А.Яценюка, также оппозиция требует, чтобы “все, кто задействован в процессе политических преследований оппозиции, чтобы все, задействованные в процессе уничтожения украинской демократии, понесли ответственность”

Обращаясь к В.Рыбаку, А.Яценюк отметил: “У меня к вам вопрос: кто вам лично дал указание нарушить закон и Конституцию? Почему вы взяли на себя такую темную, черную и ужасную миссию? И думаете ли вы о последствиях того, что вы сделали?”.

По словам лидера фракции «Батькивщина», если В.Рыбак считает, что имел право на обращение в ВАСУ, то “мы завтра настаиваем на голосовании в Верховной Раде вопроса о предоставлении такого права председателю Верховной Рады и поддержит ли вас парламент в том, что вы направили в Высший админсуд незаконное и неконституционное решение”.

А.Яценюк обвинил В.Рыбака в том, что он прилагает все усилия, чтобы парализовать работу Верховной Рады.

«Вы делаете это преднамеренно и не только с целью выбить из-под Юлии Тимошенко защитника, делаете не только с той целью, чтобы стать основной инквизицией оппозиции в парламенте, но и делаете с той целью, чтобы заблокировать парламент и не дать возможности парламенту работать”, - сказал он.

“Вы заинтересованное лицо в том, чтобы в Украине был уничтожен последний островок демократии — это Верховная Рада Украины”, - отметил А.Яценюк.

Он выдвинул требование к В.Рыбаку остановить заседание Согласительного совета и провести заседание при участии лидеров фракций и членов регламентного комитета.