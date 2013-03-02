Власенко думает, что его лишают мандата из-за компромата на Щербаня

Активизация действий властей по лишению Сергея Власенко депутатского мандата, связны с тем, что защите Юлии Тимошенко удалось добыть документы, свидетельствующие о вероятной причастности экс-губернатора Донецкой области Владимира Щербаня к убийству народного депутата Евгения Щербаня в 1996 году.

О таком сам Сергей Власенко заявил в эфире «5 канала».

«Несколько дней назад, защита Юлии Тимошенко получил документы, согласно которым, через два дня после убийства Евгения Щербаня со счетов фирмы, принадлежавшей его жене было перечислено более двух миллионов долларов на счет сына Владимира Щербаня. И мы видим в этом возможный мотив убийства Щербаня. Причем мы знаем, что за два месяца до трагедии между Владимиром Щербанем и Евгением Щербанем произошел определенный конфликт. Поэтому мы видим, что эти документы подтверждают, что со счетов убитой жены Евгения Щербаня вдруг исчезает два миллиона долларов, которые попадают на счета сына Владимира Щербання. С этим мы также связываем активизацию действий власти по лишению меня мандата», - заявил Власенко.