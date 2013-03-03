Явка на довыборах в Днепропетровской области рекордно низкая

Об этом Радио Свобода сообщили в Днепропетровской городской избирательной комиссии. Одновременно на избирательном участке не взялись спрогнозировать, каким будет процент проголосовавших до конца дня. Избирательные участки должны закрыться в 22.00.

По данным членов избиркомов, которые имеют немалый опыт работы в избирательных комиссиях, за последние годы это первые выборы, которые собрали так мало людей. В отличие от парламентских выборов 2012 года, на участках Днепропетровска не установлены веб-камеры и не ведется видеонаблюдение. По данным членов избирательных комиссий, таким оборудованием их на этот раз не обеспечили.

Ранее Общественная сеть «Опора» спрогнозировала, что явка избирателей на довыборах в Днепропетровский областной и городской советы в это воскресенье будет рекордно низкой и не превысит 10-20%. По данным «Опоры», низкой явка будет прежде из-за неосведомленности населения о выборах и «замалчивании самого факта выборов со стороны власти».

Оппозиционные силы также заявляли, что власть приказала участковым избирательным комиссиям не разносить приглашения, чтобы скрыть сам факт местных выборов.

3 марта на Днепропетровщине избирают шесть депутатов областного и одного депутата городского совета - вместо тех, которые потеряли мандаты, став народными депутатами Украины. На места шести депутатов областного совета, выбывших сейчас претендует 55 человек, то есть более 9 человек на место. На место депутата городского совета - 11 кандидатов.