У Ющенко заявляют, что Бондарчуковский съезд «Нашей Украины» - незаконный

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

Как отмечается в сообщении, перед началом этого мероприятия Молодежный совет организовал пикет с требованием прекратить провокации и не использовать однопартийцев в принятии незаконных решений. Пикетчики сообщали о том, что С.Бондарчук освобожден от должности председателя политсовета и вообще исключен из партии, а вместо него председателем политсовета избран Зиновий Шкутяка. Это решение зарегистрировано в Министерстве юстиции, следовательно, является абсолютно законным и окончательным, настаивают в пресс-службе.

О.Бигус намеревалась лично призвать однопартийцев не принимать участие в провокации С.Бондарчука. Однако из-за действий охраны не смогла попасть в зал, где собрались члены партии и просто случайные лица, которым также был выдан мандат для принятия решений.

«Мероприятие, на которое сегодня пригласили, в том числе, и моих однопартийцев, является абсолютно незаконным и никаких последствий, кроме того, что порочит имя нашей партии, не будет иметь. Я хотела обратиться к людям с призывом не принимать участие в этом политическом заказе, однако охрана Сергея Бондарчука меня грубо оттолкнула, чтобы не допустить в зал, где он совершал эти провокации», - сказала О.Бигус.

Как сообщалось, сегодня, 1 марта, съезд партии ”Наша Украина”, который проходил без участия ее основателя и лидера Виктора Ющенко, принял решение о самоликвидации партии.

На сегодняшний съезд собрались сторонники С.Бондарчука, которого политсовет, проведенный В.Ющенко в начале февраля, исключил из партии.

В свою очередь политсовет «Нашей Украины» во главе с С.Бондарчуком тогда же исключил из партии В.Ющенко.

Обе стороны настаивали на легитимности своих решений..

Съезд «Нашей Украины» под председательством В.Ющенко запланирован на 18 мая 2013 года.