«Наша Украина» выгнала из партии семь человек за попытку раскола

Такое решение было принято партией во время сегодняшнего заседания политсовета.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь лидера “Нашей Украины” Виктора Ющенко Ирина Ванникова, из партии исключены: Сергей Бондарчук, Андрей Ницой, Юрий Макух, Петр Мандзий, Анна Кияшко, Вячеслав Хмеловский и Сергей Куринной.

По словам И.Ванниковой, за такое решение проголосовали 64 члена политсовета НУ. Такое решение мотивировано тем, что эти люди предпринимали действия, направленные на раскол в партии, добавила она.

И.Ванникова отметила, что исключенные люди представляют разные регионы Украины.

Кроме того, «Наша Украина» приняла решение приостановить деятельность нескольких региональных организаций партии, в частности, Киевской городской организации, Волынской, Закарпатской, Полтавской, Тернопольской, Черниговской и Киевской областных организаций.

По ее словам, деятельность этих организаций также спровоцировала раскол партии.

Принято решение о проведении переучета членов этих областных организаций НУ.