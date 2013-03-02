Левочкин рассказал, о чем в понедельник будут говорить Янукович и Путин

Об этом сообщил руководитель Администрации Президента Украины Сергей Лёвочкин, проинформировали УНИАН в пресс-службе главы государства.

В частности, он напомнил, что В.Янукович будет находиться в Российской Федерации с рабочим визитом.

«Во время встречи с Президентом России Владимиром Путиным глава государства планирует обсудить комплекс вопросов украинско-российского сотрудничества, прежде всего в энергетической, торгово-экономической и научно-технической сферах», - сказал С.Лёвочкин.

Также, по его словам, внимание будет уделяться выработке взаимоприемлемого механизма взаимодействия Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана.

Как сообщал УНИАН, предыдущий визит В.Януковича в Россию планировался на 18 декабря 2012 года, однако был перенесен.

Тогда пресс-служба Президента Украины отмечала, что темами встречи Президентов Украины и России определены актуальные вопросы украинско-российского сотрудничества. В частности – разработка взаимоприемлемого механизма взаимодействия Украины с Таможенным союзом.

«Однако для успешной реализации этих договоренностей необходимы дополнительные консультации на экспертном уровне. В связи с этим стороны договорились о перенесении сроков визита», – отметили в пресс-службе.