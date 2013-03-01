Власенко: После убийства Щербаня со счетов его семьи похитили $2 миллиона

После убийства в 1996 году народного депутата и бизнесмена Евгения Щербаня со счетов его жены было выведено более 2 млн дол. на счета американской фирмы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил народный депутат от ВО “Батькивщина”, общественный защитник экс-премьера Юлии Тимошенко в суде Сергей Власенко.

“Мы получили документы, которые подтверждают, что через два дня после убийства 5 ноября 1996 года со счетов компании, принадлежащей убитой жене Е.Щербаня, было списано 2 млн 112 тыс. 56 дол. на компанию сына Владимира Щербаня. То есть эти деньги просто были украдены”, - заявил С.Власенко.

По его словам, наличие этих документов может кардинально повлиять на ход дела убийства Е.Щербаня.

Он также подчеркнул, что связывает иск в Высший административный суд Украины о лишении его депутатского мандата именно с тем, что к нему попала эта информация.

Справка УНИАН. Генпрокурор Виктор Пшонка 18 января заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного дела об убийстве в 1996 году Е.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено уведомление о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко умышленного убийства Е.Щербаня из корыстных побуждений.

Печерский районный суд Киева по ходатайству стороны обвинения начал 13 февраля проведение следственных действий в рамках досудебного расследования дела об убийстве Е.Щербаня. Суд допросил двух свидетелей - Игоря Марьинкова и Сергея Зайцева. Допросы проходили в отсутствие Ю.Тимошенко, которая требовала от суда обеспечить ее присутствие на судебных заседаниях. Вместе с тем в ГПтС заявляли, что Ю.Тимошенко отказывалась присутствовать на допросах.

Допрос следующего свидетеля в Печерском суде запланирован на 4 марта.