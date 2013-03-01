Началась пресс-конференция Януковича: аккредитовались почти 400 журналистов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, на пресс-конференцию аккредитовались 396 журналистов, из них 259 - представители центральных и зарубежных СМИ.

В зале, где проходит пресс-конференция, присутствуют представители общественного движения “Стоп цензуре!”.

Вопросы Президенту могут задавать представители как центральных СМИ, так и зарубежных и региональных.

Сегодняшняя пресс-конференция является первой пресс-конференцией главы государства с 2012 года. Летом 2012 года В.Янукович не смог провести пресс-конференцию в связи с массовыми протестами против принятия закона об основах языковой политики.