Началась пресс-конференция Януковича: аккредитовались почти 400 журналистов
11:39, 01 марта 2013Политика
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В Киеве в Украинском доме началась пресс-конференция Президента Украины Виктора Януковича.
Виктор Янукович - в Украинском доме
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, на пресс-конференцию аккредитовались 396 журналистов, из них 259 - представители центральных и зарубежных СМИ.
В зале, где проходит пресс-конференция, присутствуют представители общественного движения “Стоп цензуре!”.
Вопросы Президенту могут задавать представители как центральных СМИ, так и зарубежных и региональных.
Сегодняшняя пресс-конференция является первой пресс-конференцией главы государства с 2012 года. Летом 2012 года В.Янукович не смог провести пресс-конференцию в связи с массовыми протестами против принятия закона об основах языковой политики.
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