Пшонка думает, что Тимошенко хочет заблокировать суд по делу Щербаня

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

В. Пшонка уверен, что нежеланием участвовать в судебных заседаниях Ю.Тимошенко вместе с своим адвокатом хотят заблокировать работу суда по делу об убийстве Е. Щербаня.

«Почему у нее нет желания посетить процессуально суд, почему нет желания принять участие в видео конференции?! Желание одно - уйти от уголовной ответственности. Но если она невиновна в этих преступлениях, так как она говорит, то пусть об этом скажет суд», - сказал Генпрокурор.

При этом он отметил, что у следствия есть достаточное ко личество фактов, говорящих о причастности Ю.Тимошенко к этому убийству и эти доказательства должны быть озвучены в суде.

«Какое право имели следователи не вынести это подозрение при таком багаже доказательств против Тимошенко?!», - сказал В. Пшонка.

Как сообщал УНИАН, генпрокурор Виктор Пшонка 18 января заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного дела об убийстве в 1996 году Е.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено сообщение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко преднамеренного убийства из корыстных побуждений.

Печерский районный суд Киева по ходатайству стороны обвинения начал 13 февраля проведение следственных действий в рамках досудебного расследования дела об убийстве Е.Щербаня. Суд допросил двух свидетелей - Игоря Марьинкова и Сергея Зайцева. Допросы проходили в отсутствие Ю.Тимошенко, которая требовала от суда обеспечить ее присутствие в судебном заседании.