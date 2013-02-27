В правительстве ожидают приезда миссии МВФ в конце марта

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов на девятой ежегодной инвестиционной конференции, проходящей под эгидой Инвестиционной компании “Dragon Capital”.

“К концу марта приедет миссия (МВФ - УНИАН) и продолжит работу. У нас хорошие ожидания и предчувствия для того, чтобы готовить проект меморандума о сотрудничестве”, - сказал И.Прасолов.

Он отметил, что украинская сторона демонстрирует сдержанный оптимизм относительно переговоров по валютному курсу, тарифам и в вопросе преодоления дефицита бюджета НАК “Нафтогаз Украины”.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда, которая работала в Украине с 29 января продолжит изучать вопрос о возможности предоставления Украине кредита.

В заявлении главы миссии МВФ Кристофера Джарвиса по итогам работы, в частности, отмечалось, что миссия рассчитывается вернуться в Киев в марте для продолжения дискуссии относительно новой программы сотрудничества.