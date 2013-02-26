Лавринович хочет, чтобы список коррупционеров был закрытым

Министр юстиции Украины Александр Лавринович считает, что должен быть закрыт Единый государственный реестр, в который вносятся данные о людях, совершивших коррупционные правонарушения. Об этом он сказал в интервью газете “Урядовый курьер”.

Отвечая на вопрос по поводу его отношения к заявлениям представителей оппозиции об их готовности внести в парламент закон о люстрации, который позволит сделать такие списки публичными, А.Лавринович сказал: “Думаю, они изменили бы взгляды, если бы сами отвечали за государственную власть и общество. Ни в одной стране мира не существует таких открытых сведений”. По его словам, “у нас работает реестр судебных решений — он открытый. Но общий доступ к текстам судебных решений обеспечивается только при условии неразглашения сведений, которые дают возможность идентифицировать физическое лицо. То есть там не найдете никаких фамилий”.

А.Лавринович отметил, что Единый госреестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения, по правовой природе является базой персональных данных, то есть подпадает под действие положений Закона «О защите персональных данных». “Он предусматривает, что персональные данные - информация с ограниченным доступом. Но даже если бы такого закона не было, считаю, что нельзя эти данные разглашать”, - добавил он. При этом он рассказал о ситуации, когда, будучи народным депутатом Украины, выезжал в округ и “ко мне пришла бухгалтер одной из государственных районных администраций и говорит: «На меня составили акт о коррупции за то, что я несвоевременно сдала декларацию». “А теперь представьте, что сведения о ней вносят в реестр, который станет открытым, и всю жизнь она, ее дети, внуки должны будут это морально переживать. Это мне немного напоминает, как в советское время были доски, которые назвались «Комсомольский прожектор». И там вывешивали фотографии приблизительно с такой надписью: «Позор этим людям, они окрестили ребенка», - сказал А.Лавринович.

По его словам, “наказание должно быть адекватным”. “Человек, который совершил коррупционное правонарушение, со своим грехом должен не просто жить всю жизнь, он уже имеет много ограничений. Если человек есть в этом реестре, то он никогда не будет работать на государственной службе или в органах местного самоуправления. Ведь данные из него обязательны во время спецпроверок, и мы их постоянно предоставляем соответствующим органам. Так он уже наказан на всю жизнь”, - отметил министр юстиции.

А.Лавринович считает, что публичность в этом вопросе “противоречит нормам права и человеческого отношения к тем, кто переступил в своей жизни закон”. “Думаю, что безгрешных людей нет. А степень той или иной вины должна иметь адекватное наказание, которое определяет суд. Этого, по моему мнению, достаточно”, - считает он.

Отвечая на вопрос о решении проблемы с многочисленными очередями и коррупцией среди чиновников с помощью применения в Украине опыта Грузии, где созданы дома юстиции, в которых можно оформить свидетельство о рождении ребенка, паспорт, продать земельный участок или получить разрешение на строительство, А.Лавринович сказал: “Так, как там, - нет”. Среди причин министр юстиции Украины назвал то, что в Грузии “построены просто архитектурные шедевры, они чрезвычайно технологически - современный хай-тек, построено специально для этих функций”. Кроме того, “наша страна больше, чем Грузия. И если там работает три таких дома, которые удовлетворяют потребности трех городов, нам нужно, по меньшей мере, 600, чтобы они были хотя бы в больших районных центрах, иначе это не имеет никакого смысла”. А.Лавринович отметил: “Поэтому не нужно что-то фетишизировать или воспринимать романтично”. Он сказал, что “если говорить о концентрации регистрационных функций в одном месте, то у нас уже действуют аналоги домов юстиции”. По его словам, государственную регистрацию актов гражданского состояния и государственную регистрацию объединений граждан осуществляют созданная в 2011 году Государственная регистрационная служба и территориальные органы юстиции, на которые возложены функции Укргосреестра, а с 1 января 2013 года эти органы осуществляют государственную регистрацию вещевых прав на недвижимость, а с 1 июля начнется государственная регистрация юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Так, на сегодняшний день созданы все условия для получения гражданами услуг в отмеченных сферах качественно и быстро”, - считает А.Лавринович.