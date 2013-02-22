Янукович объяснил, почему избегает ответов об оппозиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе общения с гражданами в рамках телепроекта «Диалог со страной», который транслируется в прямом эфире семи общенациональных телеканалов.

В.Янукович спросил в студии, догадываются ли они, почему он часто уходит от ответа на вопрос об оппозиции.

По словам В.Януковича, это потому, что «в развитых странах мира уже нет такой экстремистской политики со стороны оппозиции как в Украине, нет в ни одной развитой стране мира, в тех обществах, к которому мы стремимся».

Как заявил В.Янукович, «не может быть политика такой ожесточенной…, когда идет кризис, нельзя вести деструктивную политику... нельзя, чтобы не работал парламент».

«Вот почему я не просто призываю, я убежден, что общество, избиратели будут поддерживать только тех политиков, которые несут что-то конкретное, не шлепают языками, кто кого перешлепает, а несут для людей какие-то блага. Таким соревнованиям я буду аплодировать», – сказал В.Янукович.