Янукович дал ряд поручений после «Диалога со страной»

Президент Украины Виктор Янукович дал ряд поручений для решения проблем, затронутых гражданами во время сегодняшнего телевизионного проекта «Диалог со страной».

Как сообщает пресс-служба главы государства, инициатором и организатором проведения проекта выступил Первый Национальный. Телеканал приурочил этот эфир к третьей годовщине инаугурации Президента Украины.

На протяжении 4-часового эфира В.Янукович ответил на 25 вопросов граждан Украины в ходе 17 включений из разных регионов нашего государства.

Также до, во время и после «Диалога со страной» работала «горячая линия» Правительственного контактного центра. В целом, на нее поступило 21 тыс. 162 звонка. Глава государства во время эфира ответил на 4 наиболее типичных вопроса граждан, которые поступали на «горячую линию».

Также 16 вопросов задали главе государства известные украинские журналисты, которые непосредственно присутствовали в студии: Савик Шустер («Интер»), Александр Шилко («Студия 1+1»), Андрей Данилевич (ТРК «Украина»), Елена Фроляк (ICTV) та Лариса Губина (5-й канал).