На ТВ решили «порадовать» зрителей таинственностью эфира с Януковичем

Об этом Радио Свобода рассказал временно исполняющий обязанности генерального директора Национальной телекомпании Украины Александр Пантелеймонов.

«Запланировано включение из почти двух десятков локаций. Эти локации представляют различные населенные пункты по всей Украине, однако где именно они будут, мы сейчас говорить не хотим, - это некий элемент общей драматургии, надо же чем-то наших зрителей порадовать в процессе прямого эфира», - сказал Пателеймонов.

Сегодня Президент Украины Виктор Янукович с 11:00 в течение нескольких часов будет выступать в прямом телевизионном эфире в рамках проекта «Диалог со страной». Задавать вопросы главе государства можно будет по телефону 0 800 50 2013, а также во время прямых включений из 20 городов Украины. Общение Януковича с гражданами намерены показать ведущие телеканалы Украины.