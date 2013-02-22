Пшонке советуют поставить Кузьмина на место

Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка должен дать оценку заявлениям своего первого заместителя Рената Кузьмина о наличии достаточных доказательств о причастности Леонида Кучмы к убийству журналиста Георгия Гонгадзе, считает адвокат Валентина Теличенко. Об этом она заявила в эфире «5 канала»

«Я думаю, самое время Генеральному прокурору дать оценку действиям своего заместителя, и это будет, действительно, самое время. Потому что нереализованность определенных доказательств причастности к преступлению протяжении двух лет. Понимаю, что для Генпрокурора это не новость - те материалы там лежат давно и не двигаются никуда. Но последующие заявления заместителя Генпрокурора, пока Генеральный прокурор не подпишется под этими заявлениями, мы еще как минимум должны заставлять себя надеяться, что Генеральный прокурор руководит своим заместителем, а не наоборот», - заявила Теличенко.