Эксперт: Обвиняя Кучму, Кузьмин хочет заработать баллы для Януковича

Леонид Кучма не комментирует новые обвинения в причастности к убийству Гонгадзе. Не дают юридических оценок и его адвокаты. Как пояснил защитник экс-президента Виктор Петруненко, они будут ждать официальных бумаг от ГПУ. Пока же нет документов, все заявления называют голословными, - отмечает ТВi.

В том, что прокуратура перейдет от громких слов к делу, сомневается и адвокат вдовы убитого журналиста Валентина Теличенко.

"Ренат Кузьмин хочет аплодисментов, но ему не за что аплодировать. Надо, чтобы было официальное предъявление подозрений, надо, чтобы допросили свидетелей, и т.д.", - говорит Теличенко.

Целью таких громких заявлений высших должностных лиц ГПУ вовсе не поиск заказчиков убийства Гонгадзе, - предполагает политолог Владимир Фесенко. А наработка политических баллов для президента и его окружения.

"Через несколько дней саммит в Брюсселе Украина - ЕС, и думаю, что Кузьмин дал хороший пас Януковичу во время саммита. Когда будут обвинять Януковича, что сейчас новые дела против Тимошенко, он скажет:" Нет, вот, пожалуйста, интерес есть не только к Юлии Тимошенко, но и к Леониду Кучме, который не причастен к оппозиционной деятельности ", - считает эксперт.