Регионал заявил, что ПР не открывает сессию ВР, чтобы не позориться перед Европой
12:41, 21 февраля 2013Политика
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Народный депутат Украины Владимир Олейник (фракция Партии регионов) считает, что открыть сессию парламента можно, но это будет позор перед Европой.
Олейник говорит, что им еще один повод для позора - ни к чему
Об этом он сказал в комментарии УНИАН.
Он отметил, что сессию председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак может открыть с любого места в зале, “но позориться перед Европой не будем”.
“А зачем? Давать им повод, что они блокируют, а мы здесь открываем, да еще и бьем - такая картинка. Кто же у нас в Европе будет?”, - сказал В.Олейник.
В то же время, на вопрос, будет ли возвращаться сегодня фракция ПР в зал заседаний, В.Олейник сказал, что “смысла нет”.
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