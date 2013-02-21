Регионал заявил, что ПР не открывает сессию ВР, чтобы не позориться перед Европой

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

Он отметил, что сессию председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак может открыть с любого места в зале, “но позориться перед Европой не будем”.

“А зачем? Давать им повод, что они блокируют, а мы здесь открываем, да еще и бьем - такая картинка. Кто же у нас в Европе будет?”, - сказал В.Олейник.

В то же время, на вопрос, будет ли возвращаться сегодня фракция ПР в зал заседаний, В.Олейник сказал, что “смысла нет”.