Кличко: Власть давит на депутатов от оппозиции, заставляя их стать «тушками»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Оказывается давление на родственников, партнеров депутатов, оказывается сумасшедшее давление, и они будут пробовать все, чтобы добрать дополнительные голоса, которых Партии регионов не хватает”, - подчеркнул В.Кличко.

Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк отметил, что Партия регионов сегодня “не имеет большинства и они хотят пастись на оппозиционных фракциях через прокуратуру, милицию, СБУ, деньги для того, чтобы запугать несколько представителей оппозиционных фракций и получить их голоса”.

Он заявил, что именно с этой целью в парламент приходит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев.

В то же время А.Яценюк подчеркнул, что на данное время никого из оппозиционеров не привлекали в парламентское большинство.