Кличко: Власть давит на депутатов от оппозиции, заставляя их стать «тушками»

20:56, 20 февраля 2013
Политика
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Лидер фракции партии “УДАР” Виталий Кличко заявляет, что на представителей оппозиционных фракций власть оказывает давление с тем, чтобы они перешли во фракцию большинства.

Оппозиция жалуется на давление со стороны власти

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Оказывается давление на родственников, партнеров депутатов, оказывается сумасшедшее давление, и они будут пробовать все, чтобы добрать дополнительные голоса, которых Партии регионов не хватает”, - подчеркнул В.Кличко.

Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк отметил, что Партия регионов сегодня “не имеет большинства и они хотят пастись на оппозиционных фракциях через прокуратуру, милицию, СБУ, деньги для того, чтобы запугать несколько представителей оппозиционных фракций и получить их голоса”.

Он заявил, что именно с этой целью в парламент приходит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев.

В то же время А.Яценюк подчеркнул, что на данное время никого из оппозиционеров не привлекали в парламентское большинство.

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