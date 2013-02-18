Суд отказал Луценко в освобождении по состоянию здоровья

Коллегия судей не удовлетворила апелляционную жалобу защитников экс-министра внутренних дел Юрия Луценко на отказ освободить его по состоянию здоровья.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла коллегия из трех судей Апелляционного суда Черниговской области, которые сегодня, 18 февраля, рассмотрели эту апелляционную жалобу.

Таким образом, коллегия оставила без изменений решение Менского районного суда Черниговской области, который в декабре 2012 года отказал экс-министру в освобождении по состоянию здоровья.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 февраля, Апелляционный суд Черниговской области рассматривает апелляционную жалобу защитников экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, который в настоящее время отбывает наказание в Менской колонии № 91, на отказ освободить осужденного по состоянию здоровья.

Защитники Ю.Луценко обосновывали апелляцию тем, что суд не учел отдельных медицинских заключений о состоянии здоровья Ю.Луценко, в том числе от киевской клиники “Оберег”, а также не привлек к рассмотрению независимых медицинских экспертов. Кроме того, защитники указывают, что заключения областной больницы, на которые ссылается суд, являются неубедительными, поскольку исследования здоровья печени не проводились.

Сторона защиты подчеркивала, что имеющиеся у Ю.Луценко заболевания - цирроз печени и портальная гипертензия - являются основанием для освобождения по состоянию здоровья, поскольку эти диагнозы включены в перечень болезней, которые позволяют досрочное освобождение с мест лишения свободы.

Ю.Луценко поддержал ходатайство своих защитников.

Вместо этого прокурор обратился в суд с предложением оставить апелляцию без удовлетворения, а постановление Менского районного суда - без изменений.

Как сообщалось, в декабре 2012 года Менский районный суд Черниговской области отказал экс-министру в освобождении по состоянию здоровья.