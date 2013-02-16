В ПР признаются, что даже не пытались найти компромисс с оппозицией
Регионал рассказал, что на самом деле никто не собирается искать компромисс.
Фракция Партии регионов пока не собирается силой разблокировать Верховную Раду.
Об этом в интервью Радио Свобода заявил депутат-регионал Вадим Колесниченко.
«У нас достаточно сил и возможности за одну-две минуты сделать зачистку и работать. Но зачем нам это делать »- говорит он.
Вадим Колесниченко добавил, что регионалы не ищут компромисса с оппозицией для разблокирования парламента.
«Мы не собираемся давать возможность представителям меньшинства, нарушающим уголовное законодательство и регламент, чтобы они сохранили свое лицо. Как туда залезали, так пусть и слезают. Потому что нарушая закон и регламент, требовать от нас чего-то невозможно », - заявил он.
По словам парламентария, на переговорах у спикера «никто и не пытался о чем-либо договариваться».