В ПР признаются, что даже не пытались найти компромисс с оппозицией

Фракция Партии регионов пока не собирается силой разблокировать Верховную Раду.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил депутат-регионал Вадим Колесниченко.

«У нас достаточно сил и возможности за одну-две минуты сделать зачистку и работать. Но зачем нам это делать »- говорит он.

Вадим Колесниченко добавил, что регионалы не ищут компромисса с оппозицией для разблокирования парламента.

«Мы не собираемся давать возможность представителям меньшинства, нарушающим уголовное законодательство и регламент, чтобы они сохранили свое лицо. Как туда залезали, так пусть и слезают. Потому что нарушая закон и регламент, требовать от нас чего-то невозможно », - заявил он.

По словам парламентария, на переговорах у спикера «никто и не пытался о чем-либо договариваться».