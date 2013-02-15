Немцов: если не договориться о ГТС, это плохо закончится для Украины

Такое мнение озвучил экс-министр топлива и энергетики России, российский оппозиционер Борис Немцов в эфире "Шустер Live", комментируя тему создания такого газового консорциума между Украиной и Россией, без участия Европы.

"У меня есть ощущения, что если вы не будете вести переговоры, не будете, то это плохо кончится. Для Украины", - отметил он.

"Второе, мне представляется, что если есть мандат, а этот мандат должен быть дан народом на нормальные переговоры. Не кулуарные, как так "Коммерсант", "Financial Times" или "Wall Street Journal" сообщил, что в Москве в подземелье в бункере ведут переговоры о создании консорциума... Это очень плохо", - цитирует Украинская правда.

"Если Янукович, поскольку это важное для страны дело, или правительство придет в Верховную Раду, которую наконец, наверно разблокирует Кличко, придет и скажет: вот такая ситуация - мы хотели бы получить от вас, как от народных избранников, мандат на следующие переговоры", - подытожил Б.Немцов.

11 февраля стало известно, что Украина ведет переговоры с Россией о создании двустороннего консорциума по управлению украинской газотранспортной системой, не надеясь больше на Евросоюз, напоминает издание.