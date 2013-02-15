Ефремов предлагал оппозиции проверить IQ

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов назвал “чушью” заявление лидера фракции “Батькивщина” Арсения Яценюка о шулерстве с системой “Рада-3”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

“Это самая настоящая чушь, и это может подтвердить разработчик данной системы”, - заявил А.Ефремов.

Он подчеркнул, что новая система решает кое-какие проблемы, но не обеспечивает персонального голосования.

А.Ефремов считает, что обвинение А.Яценюка связано с тем, что он хочет уйти от ответственности за нерациональное использование средств при установке данной системы для голосования во время его спикерства.

А.Ефремов также отметил, что в шутку предлагал оппозиции голосовать бюллетенями, “чтобы проверить их IQ”, поскольку все понимают, что на самом деле постоянно голосовать бюллетенями в парламенте будет чрезвычайно сложно, поскольку за день парламент принимает больше 20 законов.

При этом А.Ефремов добавил, что если в конце дня депутаты будут приходить с тачками бюллетеней к урне, то ситуация будет абсурдной и проконтролировать персональное голосование будет невозможно. «Мы должны понимать смехотворность такого действия, которое будет проходить в зале. Можно голосовать руками, ногами, можно биться головой об стенку...», - сказал А.Ефремов.

При этом он добавил, что неоднократно высказывал позицию фракции ПР, которая обещает голосовать персонально.

Отвечая на вопрос, заработает ли 19 февраля ВР, А.Ефремов ответил, что хотел бы задать ответный вопрос представителям партии Виталия Кличко, по какому поводу они уже вторую неделю блокируют парламент, и по подсчетам, проведенным в парламенте, впустую потрачено за две недели 23 млн грн.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 февраля, в парламенте в присутствии председателя Верховной Рады Владимира Рыбака прошло тестирование системы для голосования с сенсорной кнопкой.

Перед тестированием спикер выразил сомнение, что эта система обеспечит персональное голосование.

После этого лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов приложил свой телефон к сенсорной кнопке, показывая, что она реагирует на телефон и воспринимает это как персональное голосование. Таким образом А.Ефремов продемонстрировал, что можно голосовать не только за себя, но и за коллег.

Разработчик системы сказал: «Я не понимаю ничего, нужно проверить». Затем технический сотрудник парламента проголосовал за трех депутатов.

После тестирования В.Рыбак сказал, что “все журналисты увидели, что два человека могут проголосовать тремя карточками, и это уже нечестно”.

В свою очередь А.Яценюк обвинил руководство ВР в шулерстве.

“Шулеры, натуральные шулеры, две недели готовились, чтобы сделать шулерство из системы и обойти систему «Рада”, и только после этого запустили журналистов”, - сказал А.Яценюк.

Он утверждает, что в настройке системы «Рада-3» был сокращен срок с 10 до 8 секунд, в течение которых депутат должен удерживать сенсорную кнопку, что и позволило проголосовать за нескольких человек.

“Ну как с ними можно договариваться”, - спросил А.Яценюк.

Он подчеркнул, что оппозиция не разблокирует парламент, пока не будет обеспечено личного голосования.