Адвокат сомневается, что слова Луценко через видео дойдут без искажений

Проводить заседание без Юрия Луценко в зале суда - это способ экономии для пенитенциарной службы. Об этом "Радио Свобода" сказал адвокат Юрия Луценко Игорь Фомин.

Вместе с тем, адвокат опасается, что конфиденциального разговора с клиентом может не быть.

«Возникает очень много вопросов. Во-первых, какого качества будет связь, будет ли все, что говорит Юрий Луценко доходить до нас без искажений, почему, если он захочет пообщаться со своим защитником, он должен делать это с телевидением, работниками пенитенциарной службы? Это нельзя назвать общением клиента и адвоката», - убеждает Фомин.

В свою очередь, депутат от Партии регионов Владимир Олийнык утверждает, что рассмотрение жалобы Юрия Луценко пройдет без эксцессов, мол, такая процедура полностью соответствует европейским стандартам, удобна и может быть применена в данном случае.

«Это никак не ухудшает ситуацию, чтобы дать свои показания, дать свое видение ситуации, тем более, что его видят. Видят его мимику, его разговор, могут оценить, есть ли на него какое-либо влияние, может ли он сам заявление сделать. Это реальный режим онлайн, это четкое, понятное изображение и речь, связь, звук - все должно быть безупречно», - уверяет Олийнык.

Напомним, сегодня, 11 февраля, в 14.00 в Печерском районном суде Киева состоится очередное заседание по рассмотрению жалобы экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко на постановление о закрытии уголовного дела по его заявлению от 26 декабря в 2012 г. о совершении в отношении него преступления должностными лицами Генеральной прокуратуры и судьями Печерского и Апелляционного судов Киева.

Это нельзя назвать общением клиента и адвокатаКак сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Народная Самооборона», жалобу будет рассматривать следственный судья Виктор Кицюк. Прокурор - Александр Шкитов.

В пресс-службе напомнили, что судья на прошлом заседании принял решение не доставлять заявителя в зал суда, а осуществлять видеотрансляцию из Менской исправительной колонии №91, где отбывает наказание Ю.Луценко.

Адрес суда: Крещатик, 42А.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря 2012 года защита Ю.Луценко направила на имя генерального прокурора заявление экс-министра внутренних дел о привлечении к уголовной ответственности первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина и следователя Сергея Войченко за принятие ими постановления о задержании и аресте Ю.Луценко 26 декабря 2010 года.

Ю.Луценко также требовал привлечения к уголовной ответственности судей Печерского райсуда Киева и Апелляционного суда столицы - Марии-Маргариты Пилаевой, Александра Беца, Анатолия Кузьмина, Валерия Лашевича, Виктории Горкавой и Сергея Вовка.

Позднее Ю.Луценко обратился к следственному судье Печерского райсуда Киева с заявлением об открытии в условиях нового процессуального законодательства уголовного производства в отношении прокуроров и судей, принимавших незаконные решения о его аресте в 2010 году. Ю.Луценко обратился в суд в связи с решением Генеральной прокуратуры по его аналогичному заявлению, зарегистрированному 28 декабря 2012 года.

Тогда заявление об уголовных правонарушениях было внесено в Единый реестр досудебных расследований, однако уже 4 января уголовное производство в отношении прокуроров и судей было закрыто "за отсутствием в действиях работников Генеральной прокуратуры, судей состава криминальных правонарушений".

Экс-министр в своей жалобе следственному судье отмечает, что уголовное производство по его заявлению было закрыто без проведения досудебного расследования и без предоставления надлежащей юридической оценки судебных решений, вопреки решению Европейского суда по правам человека от 3 июля 2012 года, которое признано Украиной.