Кличко: надеемся, что в ближайшее время Луценко выйдет на свободу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Кличко заявил на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос относительно того, может ли украинская власть, освободив Ю.Луценко, продемонстрировать свою «уступчивость в вопросах политических преследований».

«Мы надеемся, что в ближайшее время Ю.Луценко будет освобожден и выйдет на свободу, - сказал В.Кличко. - Но на сегодняшний день многое зависит от власти – это тоже не секрет».

«Мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время, и Президент сможет предпринять такой шаг – подписать указ об освобождении Луценко из тюрьмы», - сказал В.Кличко.