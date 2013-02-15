Кличко: надеемся, что в ближайшее время Луценко выйдет на свободу
06:20, 15 февраля 2013Политика
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Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко надеется, что в ближайшее время осужденный экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко выйдет на свободу.
Виталий Кличко, Юрий Луценко, Владимир Шандра, Богдан Бенюк отмечают годовщину Майдана / Фото: архив УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Кличко заявил на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос относительно того, может ли украинская власть, освободив Ю.Луценко, продемонстрировать свою «уступчивость в вопросах политических преследований».
«Мы надеемся, что в ближайшее время Ю.Луценко будет освобожден и выйдет на свободу, - сказал В.Кличко. - Но на сегодняшний день многое зависит от власти – это тоже не секрет».
«Мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время, и Президент сможет предпринять такой шаг – подписать указ об освобождении Луценко из тюрьмы», - сказал В.Кличко.
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