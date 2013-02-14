Украине дают понять, что брать лучшее из двух корзин не получится

От властей Украины ждут четкого сигнала относительно европейского выбора Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции в Киеве глава делегации Европейского парламента в Комитете парламентского сотрудничества Украина-ЕС Павел Коваль.

“От властей Украины ждут четкого решительного проевропейского сигнала”, - сказал он.

Как отметил П.Коваль, осталось несколько месяцев до принятия решения, будет ли подписано Соглашение об ассоциации.

Он назвал ключевым ответ на вопрос, способна ли Украина выполнить обязательства, взятые в декабре прошлого года согласно решению Совета ЕС.

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По словам П.Коваля, он все чаще слышит от чиновников в Европейском парламенте о том, что Украина возвращается на старый путь, когда власть предлагает идеологию внеблокового статуса и возможность “стоять посередине”. По его словам, украинская власть также передает эту позицию обществу, заявляя, что это возможно.

“Власть говорит о том, что можно брать из нескольких корзин: немного из корзины ЕС, немного из корзины Таможенного союза, то есть можно самые лучшие фрукты брать из обеих корзин. Я хочу подчеркнуть, что это невозможно”, - заявил П.Коваль.

Он сказал, что украинская власть должна, наконец, сделать выбор, и этот выбор должен быть сделан в этом году. “Этот год будет решающим, поэтому я решил приехать и прямо вам об этом сказать, что еще есть время”, - сказал П.Коваль.