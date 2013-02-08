Еврокомиссар объяснил, почему нельзя одновременно и на Восток, и на Запад

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи в Верховной Раде Украины с руководством ВР, председателями фракций и комитетов парламента.

“Украина уже принимает участие в зоне свободной торговле Содружества Независимых Государств и вольна – даже поддерживается – заключать соглашения о зоне свободной торговли с другими партнерами. Вместе с тем, также понятно, что присоединение к любой структуре, предполагающей передачу возможности установления тарифов и определения торговой политики наднациональному органу, будет означать, что Украина не сможет больше реализовывать тарифную сетку, согласованную с Европейским Союзом в контексте углубленной и всесторонней зоны свободной торговли”, - сказал комиссар.

Ш.Фюле отметил, что Украина в таком случае также не сможет регулировать такие вопросы как продовольственные стандарты и стандарты производства в соответствии с положениями, определенными в Соглашении о глубокой и всесторонней зоне свободной торговли с ЕС.

“Она (Украина – УНИАН) не сможет экономически интегрироваться в Европейский Союз. Только через Соглашение об ассоциации Украина получит мощности европейского инструментария и будет расти как современное, конкурентное и демократическое европейское государство”, - подчеркнул комиссар.

Как сообщал УНИАН, в последнее время в Украине оживилась дискуссия о возможности одновременной интеграции с ЕС и Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана.

Участие в Таможенном союзе предусматривает согласованную тарифную политику наднациональным органом стран-участниц.