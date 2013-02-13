У Кличко - зуб на «людей, которые сегодня находятся на Банковой»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Кличко сообщил журналистам по результатам сегодняшней встречи с генеральным прокурором.

Лидер «УДАРа» сказал, что во время встречи он сообщил генпрокурору о давлении на депутатов, обысках в их приемных и передал соответствующие документы.

Также, прибавил В.Кличко, он обсудил с В.Пшонкой судебное решение о лишении полномочий двух народных депутатов.

В.Кличко заявил, что партия «УДАР» считает давление на оппозиционных депутатов политическим. И целью такого давления является добиться от них присоединения к парламентскому большинству.

Вместе с тем лидер «УДАРа» прибавил, что есть версия, что давление происходит по инициативе местных прокуратуры, милиции, налоговой.

“Генеральный прокурор взял 10 дней, максимум две недели, чтобы изучить этот вопрос”, - сказал В.Кличко. По его словам, «УДАР» надеется, что через две недели сможет получить от В.Пшонки необходимую информацию.

Отвечая на вопрос журналистов, кто именно может быть инициатором давления на оппозиционных депутатов, В.Кличко не назвал конкретных фамилий, но отметил, что “это руководство Партии регионов, это люди, которые сегодня находятся на Банковой”.

Как сообщал УНИАН, ранее В.Кличко заявлял о создании искусственных препятствий в работе народных депутатов Украины и давлении на их семьи и близких. В частности, речь шла о депутатах от «УДАРа» Федоре Негое, Ярославе Дубневиче и Сергее Каплине.