Фюле призвал Януковича не утратить шанс на ассоциацию с ЕС

Украина и Европейский Союз не должны утратить шанс подписать Соглашение об ассоциации в ноябре 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле сегодня во время встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем в Киеве.

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“Нам лучше сделать все возможное, чтобы не дать этой возможности пропасть, потому что при помощи этого чрезвычайно важного соглашения мы не только сможем развивать наши отношения на значительно более высоком уровне, это также будет новая основа, которая будет юридически обязательной для обеих сторон, и это будет впервые, когда настолько амбициозное соглашение будет заключено с нашими партнерами”, - сказал Ш.Фюле.

Он подчеркнул, что подписание соглашения станет результатом многолетней работы как Украины, так и ЕС.